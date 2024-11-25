شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مرتفع على سوق المكاتب في الرياض وسط نمو الإيجارات والان نبدء بالتفاصيل



وقال تقرير سوق المكاتب في الرياض للربع الثالث من العام الجاري 2024: إن الجهود الاستراتيجية التي تبذلها المدينة لتنويع اقتصادها، خاصة من خلال توسع القطاع غير النفطي، أدت إلى تحويل الرياض إلى أحد مراكز الأعمال الرئيسية، ونجاحها في جذب المزيد من الشركات الدولية بصورة مستمرة. نمو الناتج المحلي للرياض توقع التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للرياض للعام 2024 إلى 1.4% نتيجة التوسع القوي بنسبة 5% في الأنشطة غير النفطية، واستقرار التضخم عند مستوى 1.7%.

وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية نقل مقرات 120 شركة وبحسب تقرير «سفِلز»، ينظر إلى ذلك بمثابة تأكيد على الثقة القوية من جانب المستثمرين. ومن جهة أخرى، نقلت أكثر من 120 شركة أجنبية، بما في ذلك شركات كبرى مثل "غولدمان ساكس" و "فروست آند سوليفان"، مقراتها الإقليمية إلى الرياض هذا العام. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على جاذبية الرياض كمركز إقليمي رئيسي للأعمال التجارية الدولية.

وسجل سوق المكاتب في المدينة معدلات إشغال مرتفعة غير مسبوقة، إذ وصل المعدل للمساحات من الدرجة الأولى إلى 98%، الأمر الذي يعتبر انعكاساً للطلب المرتفع على مواقع المكاتب المتميزة. نمو قيم الإيجار وشهد متوسط قيم الإيجار لمساحات المكاتب من الدرجة الأولى نمواً كبيراً على أساس سنوي، وحققت المناطق الرئيسية زيادات تصل إلى 19%.

ويعزى هذا الارتفاع المضطرد إلى جاذبية الرياض عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والتي استحوذت على ما نسبته 40% من نشاط التأجير، تليها قطاعات الاستشارات والسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك بنسبة 20% لكل منهما. الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن سوق المكاتب في الرياض يشهد نمواً قوياً، إذ يأتي ذلك مدفوعاً بالطلب المتزايد والارتفاع الكبير في قيم الإيجار.وقال تقرير سوق المكاتب في الرياض للربع الثالث من العام الجاري 2024: إن الجهود الاستراتيجية التي تبذلها المدينة لتنويع اقتصادها، خاصة من خلال توسع القطاع غير النفطي، أدت إلى تحويل الرياض إلى أحد مراكز الأعمال الرئيسية، ونجاحها في جذب المزيد من الشركات الدولية بصورة مستمرة.توقع التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للرياض للعام 2024 إلى 1.4% نتيجة التوسع القوي بنسبة 5% في الأنشطة غير النفطية، واستقرار التضخم عند مستوى 1.7%.وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية زيادة فصلية ملحوظة بنسبة 23.4% في الربع الثاني من العام 2024، بإجمالي 11.7 مليار ريال.وبحسب تقرير «سفِلز»، ينظر إلى ذلك بمثابة تأكيد على الثقة القوية من جانب المستثمرين. ومن جهة أخرى، نقلت أكثر من 120 شركة أجنبية، بما في ذلك شركات كبرى مثل "غولدمان ساكس" و "فروست آند سوليفان"، مقراتها الإقليمية إلى الرياض هذا العام. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على جاذبية الرياض كمركز إقليمي رئيسي للأعمال التجارية الدولية.وسجل سوق المكاتب في المدينة معدلات إشغال مرتفعة غير مسبوقة، إذ وصل المعدل للمساحات من الدرجة الأولى إلى 98%، الأمر الذي يعتبر انعكاساً للطلب المرتفع على مواقع المكاتب المتميزة.وشهد متوسط قيم الإيجار لمساحات المكاتب من الدرجة الأولى نمواً كبيراً على أساس سنوي، وحققت المناطق الرئيسية زيادات تصل إلى 19%.ويعزى هذا الارتفاع المضطرد إلى جاذبية الرياض عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والتي استحوذت على ما نسبته 40% من نشاط التأجير، تليها قطاعات الاستشارات والسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك بنسبة 20% لكل منهما.