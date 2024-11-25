شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فضل بنك الشعب الصيني تثبيت أسعار الفائدة قبل تولي ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبقى البنك المركزي الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير في الوقت، حيث تقيم فيه بكين آثار إجراءات التحفيز الأخيرة، مع الخوف من تدهور عملة اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بعد دخول دونالد ترامب للبيت الأبيض، وفق ما ذكرت "شبكة إن بي سي نيوز: الأمريكية. أسباب تثبيت الصين سعر الفائدة قال بنك الشعب الصيني إنه سيبقي على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام عند 3.1%، وسعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات عند 3.6%.

يأتي ذلك فيما كان مراقبو السوق الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن يبقي بنك الشعب الصيني على أسعار الإقراض دون تغيير هذا الشهر.

في هذا السياق، قال بروس بانج كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في الصين الكبرى لدى "جيه إل إل" :إنه"لم تكن هناك حاجة فورية لتعديل نسبة الملكية العقارية هذا الشهر"، مضيفًا أن القادة الصينيين ما زالوا على الأرجح يقيمون تأثير التدابير الأخيرة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الثاني عالميًا". توقعات الفائدة الصينية في 2024 أضاف بانج "إن هوامش الفائدة الصافية المنخفضة القياسية في البنوك التجارية الصينية حدت من قدرتها على دعم أسعار الإقراض المنخفضة بينما يبدو من غير المرجح أن يكون هناك خفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام ولا يزال هناك احتمال لخفض أسعار الفائدة في عام 2025".

يؤثر معدل سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر في الصين في حين يعمل معدل سعر الفائدة على الإقراض لمدة خمس سنوات كمعيار لأسعار الرهن العقاري. تباطؤ الاقتصاد الصيني جاء قرار أسعار الفائدة بعد خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل من أسعار الفائدة على الإقراض لمدة عام وخمس سنوات في الشهر الماضي وعقب البيانات الاقتصادية الصينية في أكتوبر والتي أكدت على زخم متباطئ في الاقتصاد على الرغم من سلسلة الإعلانات التحفيزية الأخيرة. نمو الصين يخيب الآمال وفي أكتوبر، أعلنت الصين عن نمو أبطأ من المتوقع في الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة كما زاد الانخفاض السنوي في الاستثمار العقاري من يناير إلى أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.

ولم يتفوق على التوقعات سوى مبيعات التجزئة، مع ارتفاعها بنسبة 4.8% على أساس سنوي وهو ما يشير إلى أن التحفيز الأخير بدأ يتسرب إلى قطاعات معينة من الاقتصاد.

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منذ أواخر سبتمبر، كثفت السلطات الصينية عمليات التحفيز لدعم النمو الاقتصادي والذي تأثر بالأزمة العقارية المطولة فضلاً عن ضعف ثقة المستهلكين والشركات. إجراءات التحفيز في الصين وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت وزارة المالية الصينية عن حزمة مالية مدتها خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة مشاكل ديون الحكومات المحلية في حين أشارت إلى إمكانية تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي في العام المقبل 2025. توقعات البنوك العالمية للصين توقع "مورجان ستانلي" أن يتباطأ نمو الصين إلى حوالي 4% في كل من العامين المقبلين وخفض تصنيف الأسهم الصينية، واصفًا البيئة بالانكماشية مع تصاعد التوترات التجارية بأنها مخاطر.

وتوقع "جولدمان ساكس" أيضا أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5% في عام 2025 من 4.9% هذا العام، وفقا لمذكرة البنك. تأثير عودة ترامب على الصين ومع ذلك، حافظ جولدمان ساكس على موقفه ”المرجح” تجاه الأسهم الصينية وتوقع ارتفاع مؤشر سي إس آي 300 القياسي بنسبة 13% العام المقبل.

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وقد أضاف فوز دونالد ترامب في الانتخابات والذي من المرجح أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات الصينية إلى حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير.