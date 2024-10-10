المرتضى: مدرسة في الميناء طلب من العائلات النازحة فيها إخلاءها بسبب تصدعها

تابع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ما تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن الطلب من عائلات نازحة إخلاء مدارس في مدينة طرابلس، من خلال اتصالات اجراها مع المعنيين، وتبين ان هناك "مدرسة في منطقة الميناء، فيها عائلات نازحة، وثمة تصدعات في مبناها وركام يتساقط من سقف بعض غرفها، فتم الطلب من هذه العائلات اخلاءها بعد تأمين بديل عنها، الا ان هذه العائلات ارتأت البقاء، عندها طلب المحافظ رمزي نهرا ولرفع المسؤولية، تعهدا من هذه العائلات بأنها تريد البقاء على مسؤوليتها".
وأوضح المرتضى انه "نسق مع المعنيين لارسال فريق متخصص للوقوف على وضع مبنى المدرسة بشكل دقيق وبأسرع وقت، وتبيان مدى صلاحيته للسكن، والوقوف على وضع النازحين مع الجهات المواكبة لموضوع النزوح"، مثمنا "الجهود والمتابعة التي يبذلها المحافظ نهرا وفريق عمله والقائمقام ايمان الرافعي وبلدية طرابلس ورئيسها الدكتور رياض يمق وكل الفاعليات الطرابلسية والشمالية بكل مواقعها السياسية والحزبية والاجتماعية، في احتضان اهلنا النازحين ووضع كل امكانياتهم في مساعدتهم واحتضانهم".
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