الخارجية الإيرانية: وقاحة الصهاينة في تهديد السيد السيستاني بالاغتيال لن تؤدي سوى إلى تنامي غضب المسلمين

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى أن "القنوات التلفزيونية لكيان الاحتلال تعرض بوقاحة صور قادة وعلماء بارزين في العالم الإسلامي كأهداف محتملة"، معتبرةً أن "وقاحة الصهاينة في تهديد آية الله السيد علي السيستاني بالاغتيال لن تؤدي سوى إلى تنامي غضب المسلمين".

ورأت وزارة الخارجية، أن "الموقف الحكيم لآية الله السيد علي السيستاني ودعمه الشجاع للشعبين الفلسطيني واللبناني مصدر فخر للأمة الإسلامية".

وكانت قد نشرت القناة ١٤ الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، صورة للمرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، ضمن قائمة لأهداف الاغتيال المحتملة.

وظهرت صورة السيستاني إلى جانب قادة أخرين مثل زعيم حركة أنصار الله الحوثية، عبد الملك الحوثي، ونائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، وقائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، والمرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي.