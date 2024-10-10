أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى أن "القنوات التلفزيونية لكيان الاحتلال تعرض بوقاحة صور قادة وعلماء بارزين في العالم الإسلامي كأهداف محتملة"، معتبرةً أن "وقاحة الصهاينة في تهديد آية الله السيد علي السيستاني بالاغتيال لن تؤدي سوى إلى تنامي غضب المسلمين".
ورأت وزارة الخارجية، أن "الموقف الحكيم لآية الله السيد علي السيستاني ودعمه الشجاع للشعبين الفلسطيني واللبناني مصدر فخر للأمة الإسلامية".
وكانت قد نشرت القناة ١٤ الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، صورة للمرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، ضمن قائمة لأهداف الاغتيال المحتملة.
وظهرت صورة السيستاني إلى جانب قادة أخرين مثل زعيم حركة أنصار الله الحوثية، عبد الملك الحوثي، ونائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، وقائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، والمرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: وقاحة الصهاينة في تهديد السيد السيستاني بالاغتيال لن تؤدي سوى إلى تنامي غضب المسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.