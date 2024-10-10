الكرملين: من غير المتوقع أن يحضر ولي العهد السعودي قمة مجموعة بريكس التي تستضيفها روسيا

ذكر الكرملين إنه من غير المتوقع أن يحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قمة مجموعة بريكس التي تستضيفها روسيا في وقت لاحق من الشهر الجاري، وأشار إلى أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سوف يمثلها وزير الخارجية.

واوضح مستشار السياسة الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، إن تسع دول من الدول العشر الأعضاء في بريكس سيمثلها قادتها، وسيمثل السعودية وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في القمة التي ستعقد بمدينة قازان الروسية.

وتوسعت المجموعة، التي كانت تضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لتشمل إثيوبيا وإيران ومصر والإمارات وغيرها من الدول.