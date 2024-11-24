ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري معتصم النهار، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه من صالون الحلاقة.

ويبدو أن معتصم النهار يهتم بأظافره بشكل دائم، فقد ظهر وهو يجلس على كرسي الحلاقة في أحد الصالونات في دبي، وهناك من يهتم بتقليم أظافره.

وكان شارك معتصم النهار الجمهور، مقطع فيديو برفقة إبنته ساندرا، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص.

وقد ظهر معتصم وإبنته وهما يستمتعان بلعب الغولف، وتمكنت من أن تغلبه في اللعبة، وبدت علامات السعادة واضحة عليها، بينما تفاعل معها والدها بكل حب.

كانت هذه تفاصيل خبر معتصم النهار يهتم بتقليم أظافره.. وهكذا أطل من الصالون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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