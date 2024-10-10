شكرا لقرائتكم خبر "دورة الألعاب السعودية": أسبوعان من الإثارة يجذبان سياح العالم إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن العاصمة الرياض هذه الأيام النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024، والتي تستمر حتى الخميس المقبل 17 أكتوبر، وتعد من أهم الفعاليات الرياضية التي تقام سنويًا في المملكة، حيث تجمع أكثر من 6 آلاف رياضي ورياضية من مختلف أنحاء المملكة، يشاركون في 53 منافسة متنوعة، للفوز بالألقاب والجوائز القيمة.

وتعتبر دورة الألعاب السعودية من أكثر الأنشطة الرياضية جذبا لعشاق الرياضة من المملكة وخارجها، والذين توجهوا إلى العاصمة الرياض، للاستمتاع بالمنافسات والإثارة في ألعابهم المفضلة، وكذلك بالفعاليات العالمية التي تشهدها الرياض هذه الأيام، مع فعاليات موسم الدرعية، وقرب انطلاق موسم الرياض، خاصة في ظل ما تشهده من أجواء رائعة، ومن فعاليات وتجارب سياحية متنوعة، منذ انطلاق برنامج "شتاء السعودية2024" في مطلع أكتوبر الجاري، تحت شعار "شتانا حكاية"، والتي تعتبر الرياض إحدى وجهاته، بكل ما تحتضنه من مواسم وفعاليات عالمية.

وتعد الرياض من أكثر الوجهات عالميًا، زخما ونشاطا على المستوى السياحي والترفيهي، حيث تتمتع بالعديد من الوجهات والتجارب والمنتجات الترفيهية والفنية، من حفلات موسيقية وغنائية وأجواء احتفالية وأنشطة ترفيهية وفعاليات عالمية تقام لأول مرة بالمنطقة، بالإضافة إلى أشهر المطاعم العالمية والمسارح ودور السينما.

وتقام دورة الألعاب السعودية هذا العام، والتي تستقطب ملايين المشجعين من مختلف الأعمار، بالتزامن مع برنامج "شتاء السعودية 2024"، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الجاري ويستمر حتى نهاية مارس 2025، ويقدم 7 وجهات سياحية مميزة تضم "الرياض وجدة والعلا والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 20 منتجاً جديداً.

كما يتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.

وتتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور الفعاليات والبرامج السياحية والرياضية المختلفة، بالإضافة لتأشيرات الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مسبقاً أو عند الوصول، ويضم ذلك أيضًا المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.