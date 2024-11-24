شكرا لقرائتكم خبر عن 22.8 % ارتفاعا في الصادرات السعودية غير البترولية خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعًا في شهر سبتمبر 2024، بنسبة 22.8 %، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 11.6%.

ووفقا لتقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 65.4% في نفس الفترة. الصادرات السلعية السعودية انخفضت الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2024م بنسبة 14.99% عن المماثل من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 24.5%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7 % في شهر سبتمبر 2023م إلى %70.7% في شهر سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر سبتمبر 2024م بنسبة 15%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 56.99% عن شهر سبتمبر 2023م.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر سبتمبر 2024م وبلغت 37.19% مقابل 34.89% في الشهر ذاته من العام الماضي؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية، إذ بلغت 22.8% مقابل ارتفاع في الواردات والذي بلغ %15.0 خلال هذه الفترة.

وتعدُّ "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" من أهم سلم الصادرات غير البترولية حيث شكلت 25.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية وقد ارتفعت عن شهر سبتمبر 2023م بنسبة %19.5، تليها "منتجات الصناعات الكيماوية تمثل 25.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي ارتفعت بنسبة 4.4% عن شهر سبتمبر 2023م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 27.5% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 47.3 % عن شهر سبتمبر 2023م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 16.2% من إجمالي الواردات والتي ارتفعت بنسبة 22.2% عن شهر سبتمبر 2023م. الصين الشريك الرئيس تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية والتي شكلت ما نسبته 15.7% من إجمالي الصادرات في شهر سبتمبر 2024م، تليها اليابان 9% من إجمالي الصادرات ثم الإمارات العربية المتحدة 8.5 % من إجمالي الصادرات.

وكانت كل من الهند، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وسنغافورة، ومملكة البحرين، وبولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته %64.5% من إجمالي الصادرات.

وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات السعودية والتي شكلت ما نسبته 25.8% من إجمالي الواردات في شهر سبتمبر 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.7% من إجمالي الواردات ثم ألمانيا بنسبة 4.9% من إجمالي الواردات.

وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة والهند وإيطاليا، واليابان، وإندونيسيا، ومصر، وروسيا الاتحادية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 63.2 % من إجمالي الواردات. أهم خمسة منافذ جمركية يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 28.19% من إجمالي الواردات في شهر سبتمبر 2024م.

وكانت المنافذ الرئيسة الأخرى هي ميناء جدة الإسلامي بنسبة 17.9%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.16% وميناء رأس تنورة بنسبة 6.9%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.8%.

و شكّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 72.8 % من إجمالي الواردات السلعية للمملكة. الربع الثالث سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعا في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 16.8% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 7.5%.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 48.4 % في نفس الفترة، فيما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الثالث عام 2024م بنسبة 7.7% عن الربع ذاته من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 14.9%

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3 % في الربع الثالث من عام 2023م إلى 71.3 % في الربع المماثل من عام 2024م.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثالث 2024م بنسبة 11.4%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 43.4% عن الربع الثالث لعام 2023م.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير إلى الواردات) في الربع الثالث 2024م وبلغت 36.6% مقابل 34.9% في الربع الثالث 2023م وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 16.8% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 11.4% خلال هذه الفترة.

وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 25.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن الربع الثالث 2023م بنسبة 5.3%، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 24.9 % من إجمالي الصادرات غير (البترولية والتي ارتفعت بنسبة 8.9% عن الربع الثالث 2023م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 26.5% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 30.8 % عن الربع الثالث 2023م، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" وهي تشكل 15% من إجمالي الواردات والتي ارتفعت بنسبة 9% عن الربع الثالث 2023م. الصين الوجهة الرئيسة للصادرات تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته 15.2% من إجمالي الصادرات في الربع الثالث 2024م، تليها اليابان 9.3 % من إجمالي الصادرات، ثم كوريا الجنوبية 9.2% من إجمالي الصادرات.

وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ومصر، ومملكة البحرين، وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 66.4% من إجمالي الصادرات.

وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 24.8% من إجمالي الواردات في الربع الثالث 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة 8.1 %من إجمالي الواردات) ثم الهند (بنسبة 5.1% من إجمالي الواردات).

وكانت كل من ألمانيا، والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، واليابان ومصر، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 62.0 % من إجمالي الواردات. أهم 5 منافذ جمركية للواردات يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 29.9% من إجمالي الواردات في الربع الثالث 2024م.

وكانت المنافذ الرئيسة الأخرى هي ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.1 % ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.6 %، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.4%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.5%،.

وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 74.4% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.