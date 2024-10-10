بعد تداول أنباء انفصالهما.. كيف بدأت قصة حب نانسي عجرم وفادي الهاشم؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - تصدر اسم الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم ترند مؤشرات البحث من جديد خلال الساعات الماضية ، وذلك بعدما ترددت أنباء انفصالهما من جديد، وعلى الرغم من حرص الثنائي في كل مرة تردد فيها هذه الأنباء على الرد عليها بطريقة غير مباشرة ونشر صور تجمعهما، لكنهما في هذه المرة قررا التعامل مع الأمر بالتجاهل التام، وحتى الآن لم تعلق نانسي أو زوجها على هذه الأنباء.

بداية تعارف نانسي عجرم وفادي الهاشم

بداية تعارف نانسي عجرم وفادي الهاشم كانت رسمية جداً باعتباره طبيب الأسنان المتابع لحالتها، وخلال زيارتها لعيادته أعجب لها وتحولت العلاقة من مجرد طبيب ومريضة يتابع حالتها لمشاعر إعجاب.

وفقا لما روته نانسي في العديد من اللقاءات التليفزيونية، كانت بداية شرارة الحب عند فادي الهاشم، فكان يتغزل فيها كثيرًا بها بأرق الكلام، ويعطيها مواعيد كثيراً لعيادته، وخلال هذه الفترة كانا يتقربان أكثر من بعضهما وتحولت علاقتهما لعلاقة صداقة قوية.

واستمرت العلاقة بهذا الشكل لمدة 3 سنوات تقريبا، وبعدها تقدم فادي للزواج من نانسي ولم تتردد في قبول ذلك على الرغم من فارق العمر بينهما حيث يكبرها فادي بحوالي 14 سنوات تقريبا.



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حفل زفاف بسيط

في عام 2008 تم زواج الثنائي في حفل بسيط اقتصر على المقربين فقط، وعلى الرغم من شهرة نانسي ونجوميتها في هذه الفترة لكنها فضلت الحفاظ على خصوصية هذا اليوم بعيداً عن الإعلام ولم تدع أي كاميرات للتواجد في الحفل، وفاجأت الجمهور بعدها بزواجها.

أنجبت نانسي عجرم من زوجها ثلاث بنات؛ أولهما هي ميلا وقد وُلدت بنفس يوم ميلاد أمها في 16 من مايو عام 2009م، وأنجبا ابنتهما الثانية إيلا ثم ليا أصغر أبنائهما.

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