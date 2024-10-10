حكيم جمعة لـ الخليج 365: سعيد بإدارة جلسة نقاش مع ويل سميث وسأخوض تجربة إخراج مسلسل جديد قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - ذكر الفنان والمخرج والكاتب حكيم جمعة أنه سعيد جداً بإدارة جلسة نقاش مع الفنان ويل سميث، وقال لـ"الخليج 365" خلال حضوره منتدى الأفلام السعودي بنسخته الثانية: "عندما أدرت الجلسة النقاشية مع الفنان ويل لم أكن أراها جلسة نقاس وإنما اعتبرتها تمثيلاً لي للتعريف بالسعودية ونجومها، وإيصالهم إلى العالمية، وحتى يتعرفوا إلى ثقافتنا السينمائية ويعلموا أننا نمتلك ثقافة عالية وإمكانيات كبيرة، ولا ينقصنا سوى الممارسة فقط، والآن نحن متواجدون بعالم السينما منذ 5 أعوام ونريد أن نوصل للعالم رسالة مفادها أننا جاهزون لأن نصل بأفلامنا إلى العالمية".

وأضاف حكيم جمعة قائلاً: "أنا من عشاق السينما السعودية حضرت النسخة الأولى والثانية من منتدى الأفلام السعودي، ولاحظت أن بالنسخة الأولى العام الماضي كانت هنالك ثلاثة بوسترات لأفلام سعودية هذا العام أغلب البوسترات الموجودة لأفلام سعودية وهذا أمر يثلج الصدر حقيقة".

جديد حكيم جمعة القادم

وكشف حكيم جمعة أنه بصدد إخراج مسلسل جديد، ويعد المرة الأولى له وتجربة جديدة له بالإخراج لعالم الدراما، وذكر أنه بفترة راحة من التمثيل وأنه سيعود من جديد كممثل من خلال فيلم سينمائي سيتم تنفيذه في 2025.

أصداء فيلم "أحلام العصر"

وعن سؤالنا له عن الأصداء التي وجدها بعد عرض فيلم "أحلام العصر" قال حكيم جمعة:"الحمد لله وجد الفيلم أصداء جميلة وهو فيلم جريء بقصته وأيضاً مدة الفيلم وبكل شيء من بطولة صهيب قدس، فاطمة البنوي، إسماعيل الحسن، محمد بخش، براء عالم وآخرون، ومن إخراج فارس قدس، وتأليف الأخوين قدس وعمر البحري، وأنا أنتظر أن يعرض بالمنصات الرقمية ومتحمس لرأي الجمهور فمن لم يره في السينما سيشاهده بالمنصات الرقمية وأنتظر آراءهم لأنها تهمني".

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