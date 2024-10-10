بيومي فؤاد يكشف حقيقة حصوله على الجنسية السعودية

انتشرت خلال الأشهر الماضية شائعات تفيد بحصول الفنان بيومي فؤاد على الجنسية السعودية، خاصة بعد مشاركته في العديد من الأعمال الفنية والمسرحيات في السعودية.

حقيقة حصول بيومي فؤاد على الجنسية السعودية

وفي حواره مع القاهرة 24، نفى الفنان بيومي فؤاد حصوله على الجنسية السعودية، قائلًا: هذا الكلام غير صحيح بالمرة.

العرض الخاص لـ فيلم بنسيون دلال

وشهد العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال مساء الأربعاء، حضورا مفاجئا للفنان الكوميدي بيومي فؤاد، الذي غاب عن حضور العروض الخاصة لأعماله الأخيرة.

وهذا الظهور جاء بعد فترة من الانقطاع الفني والإعلامي لـ بيومي فؤاد، على خلفية الأزمة التي تعرض لها خلال مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي، والتي أثرت على ظهوره خلال الأشهر الماضية.

بيومي فؤاد، الذي يعرف بحضوره القوي في الساحة الفنية وأعماله المتنوعة، أثار انتباه الجميع عند وصوله إلى العرض الخاص، وطلب من المصورين والصحفيين الامتناع عن تصويره أو تسجيل أي مقابلات، ما زاد من حالة الفضول حول أسباب غيابه عن الأضواء مؤخرًا.

حضور بيومي في العرض لاقى ترحيبا كبيرا من زملائه الفنانين، وظهر بجانب مجموعة من نجوم العمل منهم طاهر أبو ليلة وغيرهم، وسط أجواء احتفالية، كما كان حضوره محط أنظار الجمهور.

جدير بالذكر أن فيلم بنسيون دلال يضم كوكبة من النجوم، ومن المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا عند طرحه للجماهير في الأيام القليلة المقبلة.

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