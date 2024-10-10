علياء محمد لـ الخليج 365: منتدى الأفلام السعودي مهم وأتمنى العمل مع ناصر القصبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - عبرت الفنانة علياء محمد لـ "الخليج 365" عن سعادتها بالتواجد في افتتاح منتدى الأفلام السعودي بنسختة الثانية، وامتدحت التنظيم والحدث، قائلة "إنه منظم ورائع ونتطلع لحضور ورش العمل الموجودة بها، بالإضافة إلى الالتقاء بشركات الإنتاج المشاركة"، وقالت لـ "الخليج 365": "سعدت بالالتقاء بزملائي الفنانين والفنانات، وكذلك بالمخرجين والمنتجين بهذا المنتدى المهم".

وعند سؤالها كيف تجد السينما السعودية، قالت: "السينما والأفلام السعودية أصبحت تنافس هوليوود وبوليوود، ونحن نفخر بما وصلنا إليه ونتطلع إلى المزيد، ولدينا فنانون استطاعوا أن يصلوا إلى العالمية ولله الحمد".

جديد علياء محمد القادم

وكشفت علياء محمد عن أعمالها الجديدة القادمة، قالت: "أستعد خلال الفترة القادمة للمشاركة في موسم جديد من مسلسل "شباب البومب" مع الفنان فيصل العيسى وعبد العزيز الفريحي ومهند الجميلي وعلي المدفع وشفيقة يوسف، كما أن لي عملاً جديداً وهو مسلسل " ثانوية السويدي"، وكذلك موسم جديد من مسلسل "مجمع 75" من مسلسلات السوب أوبرا هو أحد أنواع المسلسلات الطويلة بطولة نخبة من النجوم.

كذلك لديّ عمل سينمائي انتهيت منه سيعرض قريباً بعنوان "قسموع"، والتي تدور أحداثه حول شاب يقع في مشاكل متنوعة ويحاول البحث عن حلول، لكن يقف الحظ ضده، ويحاول جاهداً إرضاء والدته وأبناء حارته، وتتوالى الأحداث، وهو من إخراج معتز التوني، ومن تأليف محمد الراشد، ومن بطولة محمد الراشد، بيومي فؤاد، محمد الجبرتي، أصايل محمد، بدر محسن، نواف السليمان.

وعند سؤالنا لعلياء: أيهما تفضل، الأعمال السينمائية أم الدرامية؟ قالت: "أحب كل الاتجاهات، فأنا عاشقة للفن ولديّ إمكانات لتجسد أي شخصية".

وعن الفنان الذي تتمنى العمل معه، قالت علياء محمد: "أتمنى أن يجمعني عمل مع الفنان ناصر القصبي، سواء كان كوميدياً أو تراجيدياً".

وعن سؤالنا لها إذا عُرضت عليها فرص للمشاركة بأعمال خارج السعودية، أجابت علياء محمد: "بالطبع سأوافق لأنه سيفتح لي باباً وفرصة للالتقاء بجمهور ومكان جديد".

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