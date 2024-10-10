تكنولوجيا: مبيعات هواتف iPhone 16 Pro تصل إلى توقعات ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن ابل إستطاعت أن تسجل نسبة المبيعات المتوقعة من هواتف iPhone 16 Pro، على عكس الإصدارات الرئيسية من سلسلة iPhone 16.

أوضح تقرير نشر مؤخراً من المحلل “Ming-Chi Kuo” أن إنتاج ابل من هواتف iPhone 16 يسير وفقاً للجدول الزمني المحدد من ابل، كما أكد التقرير على أن ابل لم تجري أي تغيير على طلبات التوريد لتكوينات الجيل الجديد من هواتف الأيفون.

كما أشار التقرير إلى ابل قامت بخفض طلبات توريد تكوينات هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus بنسبة ضئيلة تتراوح بين 3-5%.

أيضاً يشير التقرير إلى الإصدارات الرئيسية من سلسلة iPhone 16 لا تسجل تقدم كبير في المبيعات على عكس هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max التي تسجل طلبات يمكن مقارنتها بإصدارات العام الماضي من هواتف iPhone 15 Pro.

ولقد إستمرت ابل في التقدم بطلبات التوريد لتكوينات هواتف Pro خلال أسبوع العيد الوطني في الصين مما يؤكد على أن شحنات الهواتف تسير وفقاً لتوقعات ابل.

يذكر أن المحلل “Ming-Chi Kuo” أكد في تقرير سابق على أن أوقات الشحن التي تستغرقها هواتف iPhone 16 Pro أقصر مقارنة بهواتف iPhone 15 Pro.

ومن المتوقع أن يؤثر التحديث المرتقب لنظام التشغيل مع منصة الذكاء الإصطناعي في دفع مبيعات سلسلة هواتف iPhone 16 خلال الفترة القادمة، أيضاً تشير التوقعات إلى أن ابل تتوقع أن تسجل إنتاج 88-89 مليون وحدة من الإصدارات الجديدة في الربع الرابع من 2024.

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