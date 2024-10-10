الخليج اليوم .. مصادر: بدء تنفيذ مشروع الجسر البري السعودي الصيني في 2025

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تستعد السعودية لبدء العمل في مشروع الجسر البري السعودي الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار في أوائل العام المقبل حيث وصلت المفاوضات بشأن التكلفة النهائية وتمويل المشروع إلى المراحل الختامية.

وأفاد موقع "MED" نقلاً عن مصدر مطلع: "يتم فرز الترتيبات النهائية ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في أوائل العام المقبل"، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".

في العام الماضي، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر في منتدى في الرياض، إن السلطات السعودية تتفاوض مع اتحاد الجسر البري السعودي الصيني (SLCC) لتحديد التكلفة النهائية للمشروع وتمويله.

وقع اتحاد الجسر البري السعودي الصيني مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع على أساس شراكة بين القطاعين العام والخاص في أكتوبر 2018. تم تشكيل اتحاد الجسر البري السعودي الصيني من قبل شركة السكك الحديدية السعودية (SAR) وشركة البناء الهندسي المدني الصينية.

وتم تسمية شركة العيوني للمقاولات كشريك محلي للتحالف. ومن بين الأعضاء الآخرين الشركات الفرنسية Systra وThales، وWSP الكندية، وAldhabaan & Partners، والشريك المحلي لشركة الاستشارات القانونية البريطانية Eversheds & Sutherland، وALG Infrastructure وCalx Consultancy.

خطوط الجسر البري

يعد مشروع الجسر البري السعودي أحد أكبر مشاريع البنية التحتية المخطط لها في المملكة العربية السعودية. يتم تنفيذ المخطط من قبل SAR.

ويتكون من 6 خطوط. حيث يتضمن الخط الأول ترقية الشبكة الداخلية لمدينة الجبيل الصناعية، والتي هي قيد الإنشاء. وسوف يتطلب زيادة المسار بنحو 10 كيلومترات.

ويتضمن الخط الثاني ترقية خط سكة حديد الجبيل إلى الدمام، والذي هو أيضاً قيد الإنشاء. وسوف يتطلب إنشاء 35 كيلومتراً من المسار.

يتضمن الخط الثالث ترقية خط سكة حديد الدمام إلى الرياض، حيث سيتم بناء 87 كيلومتراً من المسار.

يمتد الخط الرابع، المعروف باسم طريق الرياض، من الشبكة الحالية في شمال المدينة إلى الجنوب. وينقسم إلى حزمتين: الأولى بطول 67 كيلومتراً والثانية بطول 35 كيلومتراً.

الخط الخامس عبارة عن وصلة من الرياض إلى جدة ثم إلى ميناء الملك عبدالله بثلاث محطات في جمومة ومويا والدوادمي. ويبلغ طول خط الرياض إلى جدة 920 كيلومتراً ويبلغ طول وصلة جدة إلى ميناء الملك عبدالله 146 كيلومتراً.

الخط السادس عبارة عن خط جديد بطول 172 كيلومتراً من ميناء الملك عبدالله إلى مدينة ينبع الصناعية.

سيكون هناك أيضاً 7 مراكز لوجستية: مركز لوجستي مدينة الجبيل الصناعية، وميناء الدمام اللوجستي الجاف، وميناء الرياض الجاف المنقول، ومركز لوجستي مطار الملك خالد في الرياض، وميناء جدة اللوجستي الجاف، ومركز لوجستي ميناء الملك عبدالله، ومركز لوجستي مدينة ينبع الصناعية.

في ديسمبر 2023، أفادت ميد أن فريق هيل إنترناشيونال الأميركية وإيتالفير الإيطالية وسينر الإسبانية قد حصل على عقد لتقديم خدمات إدارة المشاريع لمشروع الجسر البري السعودي الذي تقدر تكلفته بنحو 7 مليارات دولار.