شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة الوردانية لـ 5 شهداء و12جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الوردانية اللبنانية إلى خمسة شهداء و12 جريحا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (وكالة الأنباء الرسمية) أن أعداد الضحايا في سبيلها للزيادة نتيجة العثور على العديد من الأشلاء لشهداء مدنيين يتم العمل على تحديد هوية أصحابها حاليًا بإجراء فحوص الـ DNA.