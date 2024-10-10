شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن التضامن مع الكويت بعد سقوط مقاتلة ومقتل قائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- - عن مواساتها وتضامنها مع دولة الكويت الشقيقة في سقوط مقاتلة، مقدمة التعازي للكويت الشقيق قيادةً وحكومةً وشعباً ولأهالي وذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من طراز F-18 أثناء قيامها بمهمة تدريبية في شمال البلاد، ما أودى بحياة قائدها.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حمد جاسم الصقر، عبر منصة "إكس"، أن "مقاتلة من طراز F-18 تابعة للقوة الجوية الكويتية سقطت ما أودى بحياة قائد الطائرة، وذلك أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمال البلاد عصر الأربعاء".

وأضاف أن "فرق التحقيق تباشر مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث".