شكرا لقرائتكم خبر عن مساء الثلاثاء.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

2352 جريمة بحق الفلسطينيين

الدمام - شريف احمد - استشهد 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال مدينة رفح، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا.وفي وسط قطاع غزة، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمخيمات البريج والمغازي والنصيرات، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء.

سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي 2352 جريمة، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين ضد الفلسطينيين، وذلك خلال الفترة من 7 - 1 أكتوبر الحالي.

وبحسب التقرير الأسبوعي، اقترفت قوات الاحتلال 30 مجزرة قتلت 294 فلسطينيًا، وجرحت 973 آخرين في قطاع غزة، إذ استهدفت قوات الاحتلال النازحين في مدرسة مسقط في حي التفاح، ومعهد الأمل للأيتام في حي الرمال، ومركزًا لتأهيل المعاقين في مخيم جباليا.



بالإضافة إلى مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح، ومسجد شهداء الأقصى.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة أسبوعًا داميًا، إذ سقط 22 شهيدًا و40 جريحًا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 227 فلسطينيًا.

وجاءت الغارة الإسرائيلية على مقهى في طولكرم لتقتل 18 فلسطينيًا من بينهم عائلة كاملة، فيما جرفت آليات الاحتلال شوارع وبنى تحتية في مخيمي نور شمس وطولكرم واعتدت على الأطقم الطبية هناك.