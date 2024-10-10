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الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يلتقي في الرياض وزير الخارجية الإيراني

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الرياض - كتب موسى القحطاني - التقى الأمير ، رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، الذي يزور الرياض.


وحسب المعلومات المتوافرة التي نشرتها وكالة أنباء إيسنا الحكومية الإيرانية، فإن جولة عراقجي ستشمل ودولاً أخرى في المنطقة، فيما تركز على مناقشة القضايا الإقليمية، والعمل على وقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، طبقاً للوكالة ذاتها.

وفي الوقت ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني، معلقاً على زيارته عبر حسابه على "إكس" إن بلاده عازمة على تعزيز العلاقات مع جيرانها، من أجل ضمان الاستقرار والأمن وتطوير التعاون الاقتصادي بما يخدم كل شعوب المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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