شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات اللبناني: 10% من محطات الكهرباء في جنوب بيروت خارج الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جوني القرم، وزير الاتصالات اللبناني، إن 10% من المحطات الكهربائية في المناطق الأكثر تضررا مثل الجنوب البناني والضاحية الجنوبية لبيروت أصبحت خارج الخدمة، لافتا إلى أن بقية المناطق استطاعت تأمين الحد الأدنى من الاستعمال الطبيعي.

وأضاف «القرم»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خدمات الاتصال والإنترنت انقطعت في بعض المناطق الجنوبية لعدة أسباب، منها ضرب هذه الخدمات بصواريخ بشكل مباشر، وعدم تعبئتها بالمازوت أو إصلاحها.

ولفت «القرم» إلى أنه في بداية الحرب تواصلت الوزارة بشكل مستمر مع الجيش اللبناني، وكان الجيش يتواصل مع منظمة الأمم المتحدة، وكانوا ينسقون للعمل على مؤازرة أمنية للقيام بالتصليحات وتعبئة المازوت.

وتابع: «منظمة الأمم المتحدة أصبحت غير قادرة على منح الجيش الإذن ليعطيه للوزارة للتوجهات إلى هذه المناطق»، لافتا إلى أن أحد الموظفين بالوزارة استشهد خلال تأدية عمله.