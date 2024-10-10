شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية البحرين والمملكة المتحدة يبحثان المستجدات في غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي، الذي يزور البحرين حاليا، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والحرب الدائرة في غزة ولبنان، وازدياد حدة التصعيد بين أطراف النزاع.



كما استعرض الوزيران الجهود العربية والدولية التي تُبذل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وخفض حدة التوتر والتصعيد، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وإيصال المساعدات الإغاثية للسكان المدنيين والمهجرين، والدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الوزيرين بحثا أيضا علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.