شكرا لقرائتكم خبر عن "ريف السعودية" يُطلق البرنامج التدريبي لتعزيز قدرات المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

تطوير روابط

أصحاب الحيازات الصغيرة

الدمام - شريف احمد - أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، البرنامج التدريبي الدولي لتعزيز قدرات المزارعين، للإسهام في تنمية وتطوير مهارات المزارعين، وتعريفهم بأساليب الزراعة الحديثة، من خلال تنفيذ جولات دراسية خارجية في مجالات زراعية محدّدة.جاء ذلك خلال حفل تدشين البرنامج، الذي أقيم في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، بحضور وكيل الوزارة للزراعة م. أحمد العيادة، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالإضافة إلى ممثلي "ريف السعودية".وأوضح برنامج "ريف السعودية"، أن البرنامج التدريبي يستهدف تشجيع المشاركين على إقامة شبكات علاقات، وتطوير روابط مع المنظمات والبلدان التي يزورونها.بالإضافة إلى تحفيزهم على تبني ونشر ما تعلموه من الجولة الدراسية داخل وحداتهم وخارجها.كما يهدف البرنامج إلى توفير مساحات تشاور للمشاركين، وتعريفهم بالممارسات الزراعية الجيدة والمبتكرة.وأضاف "ريف السعودية" أن البرنامج يستهدف المختصين في مجال الجولة الدراسية المحدد، من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ومستخدمي الأراضي.إلى جانب، أصحاب الأعمال التجارية الزراعية والمؤسسات القائمة على الموارد الطبيعية، من الشباب والنساء.يُشار إلى أن اختيار المشاركين للجولات الدراسية الخارجية يجري وفقًا لمعايير محددة يضعها البرنامج.