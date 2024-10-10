كات غراهام تتحدث عن تجسيدها شخصية ديانا روس بفيلم يتناول حياة مايكل جاكسون

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - تحدثت النجمة الأمريكية كات غراهام عن تجسيدها لشخصية الفنانة الأمريكية ديانا روس من خلال فيلم يتناول سيرة نجم البوب الأمريكي مايكل جاكسون، مؤكدة بأنها ترى تلك المُشاركة وترشيحها للعمل أمر سوريالي وفقًا لحديثها لـ"people".

كات غراهام تؤكد بأنها تتمنى النجاح في تكريم "ديانا روس" من خلال تجسيد شخصيتها

وقالت الفنانة الأمريكية كات غراهام بأن لحظة إختيارها للمُشاركة بالفيلم هو لحظة مُتكاملة، حيث كانت قد تلقت نبأ ترشيحها للعمل أثناء عملها مع صديقها كندريك سامبسون والذي يُشارك بنفس الفيلم من خلال تجسيده لشخصية "كوينسي"، موضحة بأنها كانت قريبة بشكل كبير من "كوينسي" ولفترة قاربت العشرين عامًا وحينما تجد صديقها يُجسد شخصية أشبه بالأب بالنسبة لها جعلها تشعر بأن هناك العديد من اللحظات السريالية حيث عاشت ما يتم تمثيله في الواقع.

مؤكدة بأنها على الرغم من ذلك فحينما يتعلق الأمر بتجسيدها لشخصية "ديانا روس" على الشاشة الكبيرة فهذا أمر عظيم ولم تكن تتوقعه يومًا ما، كما أوضحت بأنها لم تكن تتخيل نفسها قط في هيئة ديانا روس، وبأنها متحمسة لرؤية الجمهور يشاهدون الفيلم وتعدهم بأنه سيحتوي على الكثير من الموسيقى الجيدة، كما تمنت أن تنجح في تكريم الفنانة ديانا روس من خلال تجسيد شخصيتها خلال أحداث الفيلم.

تفاصيل فيلم السيرة الذاتية لمايكل جاكسون "Michael"

يُذكر أن في أكتوبر العام الماضي أعلنت شركة "Universal" عن حصولها على الحقوق الدولية لفيلم سينمائي جديد يتناول السيرة الذاتية للمغني العالمي مايكل جاكسون.. ويأتي الفيلم بعنوان "Michael"، من إخراج أنطوان فوكوا، ويجسد بطولةَ الفيلم ابنُ شقيق مايكل جاكسون، جعفر جاكسون؛ مجسداً شخصية مايكل جاكسون خلال أحداث الفيلم، الذي يسرد حياة المغني الأشهر في العالم؛ وفقاً لـ"Hollywood Reporter".



وكان جو دريك من الشركة المنتجة للفيلم، قد قال خلال تصريحات صحفية، إن مسيرة الفنان مايكل جاكسون امتدت لفترة طويلة؛ لتُصبح علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العالمية؛ مؤكداً سعادته بأنه يشارك مع شركة Universal لتقديم سيرة الفنان مايكل جاكسون برؤية جديدة، كما أعلن ستوديو "لايونزجيت" في يناير الماضي، أنه وقع الاختيار على جعفر جاكسون، والذي يبلغ من العمر 26 عاماً، وهو نجل شقيق الفنان الراحل مايكل جاكسون، لتجسيد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية.. وأضاف الأستديو خلال بيان، أن جعفر عليه مهمة استكشاف الرجل المعقد الذي أصبح "ملك البوب" وأحد أشهر الشخصيات في العالم.

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