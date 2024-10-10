بعد عرض موسمين منه .. ايقاف إنتاج مسلسلسل   the serpent queen

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - تم الإعلان عن قرار قناة "Starz" بعدم تقديم جزء ثالث من مسلسل The Serpent Queen وفقًا لما جاء بـ" hollywoodreporter"، وجاء الخبر بعد مرور شهر من عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني في أغسطس الماضي.

أحداث وفريق عمل الجزء الثاني من the serpent queen

وتأتي أحداث مسلسل "The Serpent Queen" مستوحاه من كتاب Catherine de Medici" Renaissance Queen of France" للكاتبة ليوني فريدا والذي يدور حول حياة Catherine de’ Medici، ملكة فرنسا في القرن السادس عشر.

ودارت أحداث الجزء الثاني من المسلسل حول إختبار قبضة "كاثرين" على السلطة حيث تواجه صراعات القوة والخيانة أثناء محاولتها توحيد فرنسا، ويأتي المسلسل من بطولة سامانثا مورتن والتي تُجسد شخصية "كاثرين" وكل من أمريتا أشاريا، إنزو سيلينتي، روبي بنتال، نيكولاس بيرنز، بيث جودارد، رازا جافري، داني كيران.

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توارد أنباء عن إنتاج مسلسل جديد عن الملكة إليزابيث الأولى

وعلى الرغم من إعلان هذا القرار إلا أن هناك أنباء تم تداولها بأن فريق عمل مسلسل The Serpent Queen يعملون على إنتاج مسلسل جديد يركز على الملكة إليزابيث الأولى، وفقًا لعدد من المصادر، ولم يتم تحديد الفنانة التي ستجسد شخصية البطلة حتى الأن، وجدير بالذكر أن الفنانة البريطانية ميني درايفر قد ظهرت كضيفة شرف من خلال تجسيد شخصية الملكة البريطانية في الموسم الثاني من مسلسل Serpent Queen ومن المتوقع أن تُعيد تجسيد نفس الشخصية بالمسلسل الجديد مثلما تردد.

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