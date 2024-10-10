الكورية الجنوبية هان كانج تفوز بنوبل في الأدب

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة لجائزة نوبل اليوم الخميس فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024 "لنثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية".