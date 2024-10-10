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الكورية الجنوبية هان كانج تفوز بنوبل في الأدب

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ابوظبي - سيف اليزيد -  أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة لجائزة نوبل اليوم الخميس فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانج بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024 "لنثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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