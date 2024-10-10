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نهيان بن زايد وذياب بن محمد ونهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون حفل زفاف هزاع بن طحنون بن سعيد

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ابوظبي - سيف اليزيد - حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان بمناسبة زفاف نجله "الشيخ هزاع" إلى كريمة خليفة بخيت عبدالله الكعبي وذلك في مجلس البطين بأبوظبي.

حضر الحفل، الذي تخلَّلته أهازيج تراثية وعروض للفنون الشعبية، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

 وأعرب الحضور عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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