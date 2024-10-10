شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث قضايا الأمن والتعاون.. قمة مصرية إريترية صومالية في أسمرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقدت في عاصمة إرتيريا أسمرة اليوم، قمة ثلاثية ضمت الرئيس الإريتري أسياس فورقي، ونظيريه المصري عبدالفتاح السيسي، والصومالي حسن شيخ محمود.
وناقشت القمة العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، منها الوضع في السودان والصومال، فضلًا عن قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التطورات في القرن الأفريقي.
وناقشت القمة العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، منها الوضع في السودان والصومال، فضلًا عن قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
نفت #مصر بشدة "مزاعم" #محمد_حمدان_دقلو (#حميدتي)، قائد #قوات_الدعم_السريع في #السوادن، بشأن مشاركة الطيران الحربي المصري في المعارك الجارية بـ #السودان.#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) October 9, 2024
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القضايا الإقليمية والدوليةإلى ذلك، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، وذلك على هامش زيارتهما للعاصمة الإريترية أسمرة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التطورات في القرن الأفريقي.