لبحث قضايا الأمن والتعاون.. قمة مصرية إريترية صومالية في أسمرة

القضايا الإقليمية والدولية

الدمام - شريف احمد - عقدت في عاصمة إرتيريا أسمرة اليوم، قمة ثلاثية ضمت الرئيس الإريتري أسياس فورقي، ونظيريه المصري عبدالفتاح السيسي، والصومالي حسن شيخ محمود.وناقشت القمة العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، منها الوضع في السودان والصومال، فضلًا عن قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)إلى ذلك، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، وذلك على هامش زيارتهما للعاصمة الإريترية أسمرة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التطورات في القرن الأفريقي.