شكرا لقرائتكم خبر عن لوقف إطلاق النار.. أوكرانيا تشترط الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت الحكومة الأوكرانية تقريرًا إعلاميًا إيطاليًا أشار إلى استعداد كييف للموافقة على وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الحالي.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس-أوكرانيا عن دميترو ليتفين، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله اليوم الخميس: "هذا ليس صحيحًا، وأوكرانيا مستمرة في تمسكها بصيغة السلام التي نشرت في خريف عام 2022، والقائمة على أساس الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. 8 قتلى قالت السلطات الأوكرانية إن حصيلة قتلى القصف الروسي على ميناء بمدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، ارتفعت إلى ثمانية.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة أوليه كيبر عبر تطبيق تليجرام اليوم الخميس: "توفي شاب عمره 26 عامًا في المستشفى بسبب ما لحق به من إصابات".

ويأتي ذلك بعد إعلان الحاكم في وقت سابق وفاة عامل بالمرسى في المستشفى بعد هجوم الأربعاء.

وكانت السلطات سجلت مساء الأربعاء 6 قتلى و12 مصابًا بعد هجوم بصاروخ على أوديسا.

ولم يقدم كيبر المزيد من المعلومات بشان الموقع المحدد للهجوم. دعوات للتبرع بالدماء ونشرت الجماعات المحلية دعوات للتبرع بالدماء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقتل شخصان آخران في هجوم ثان بمسيرة روسية أمس الأربعاء، على مدينة كريفي ريه الصناعية جنوب شرق أوكرانيا، ما أسفر عن تدمير مبنى سكني من 5 طوابق.