نائب المندوبة الأميركية: حل الأزمة هو أن يكون لبنان قويا ويتمتع بسيادة حقيقية محمية بقوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية

اشار نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة في تصريح له امام مجلس الأمن حول الوضع في المنطقة، الى إن حل الأزمة هو أن يكون لبنان قويا ويتمتع بسيادة حقيقية محمية بقوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية.

ولفت نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة الى انه يجب أن يركز المجتمع الدولي على المساعدة في تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية حتى تتمكن من ممارسة السيطرة الفعالة على أراضي لبنان.