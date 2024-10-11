أكسيوس: إدارة بايدن تتقبل شن إسرائيل هجوما كبيرا على إيران لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة إلى حرب إقليمية

اشار موقع "أكسيوس" الى ان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تتقبل شن إسرائيل هجوما كبيرا على إيران، لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة إلى حرب إقليمية.

وذكر "أكسيوس" بانه من المحتمل أن يسافر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.

وفي السياق، ذكر موقع "واللا" نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، الى ان المشاورات بشأن الرد الإسرائيلي على ايران استمرت اليوم وستتواصل. واوضح بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وبايدن حققا تقدما بالتوصل إلى تفاهم بشأن رد إسرائيل على ايران.

ولفت مسؤول إسرائيلي، بحسب "واللا"، الى ان الخلافات مع واشنطن بشأن الرد على ايران ضاقت لكنه لا يزال أشد قليلا مما تريد أميركا.