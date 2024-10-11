أوكرانيا تطلق 31 مقذوفا على أراضي دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية شنت 12 هجومًا على أراضي الجمهورية خلال اليوم الماضي، وأطلقت 31 مقذوفًا من عيارات مختلفة.

وبحسب سبوتنيك، أوضح البيان الصادر عن المكتب، عبر قناته في "تليجرام"، تم تسجيل 12 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، منها 4 حالات على محور دونيتسك و8 على محور غورلوفكا.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 31 مقذوفًا بمختلف العيارات.

وأفاد المكتب بأنه لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات بين المدنيين.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 20 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.