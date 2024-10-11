اعلن الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، أجريا تقييما مشتركا للوضع الأمني داخل جنوب لبنان، وذلك للمرة الأولى.
وذكر الجيش في بيان، أن هاليفي وبار أجريا اليوم تقييما مشتركا للوضع مع القوات المقاتلة في جنوب لبنان، بحضور قائدي القيادة الشمالية والفرقة 91.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن هذه المرة الأولى التي تجري فيها القيادة العسكرية في الجيش الإسرائيلي اجتماعا داخل حدود لبنان، وفق تعبيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي يعلن بانه اجرى تقييما مشتركا للوضع الأمني داخل جنوب لبنان وذلك للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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