دول خليجية تضغط على واشنطن لمنع هجوم إسرائيلي على مواقع النفط الإيرانية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وكالة "رويترز"، أن دول الخليج تمارس ضغوطًا على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية، خوفًا من أن تتعرض منشآتها النفطية لهجمات من جماعات متحالفة مع طهران في حال تصاعد الصراع.

وأوضحت المصادر المقربة من الدوائر الحكومية، أن السعودية والإمارات وقطر رفضت السماح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، ونقلت هذا الموقف إلى الولايات المتحدة في إطار جهود لتجنب الانجرار إلى الصراع.

وكانت إسرائيل قد هددت بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع الأسبوع الماضي، في حين حذرت طهران من أن أي رد سيتبعه دمار واسع النطاق، مما أثار مخاوف من احتمال اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط قد تشمل الولايات المتحدة.