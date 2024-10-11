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طقس السعودية.. أمطار على الباحة

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واس - الباحة/ أبها 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة أمس، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظة المخواة وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

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هطلت مساء أمس، أمطار غزيرة على محافظة المجاردة بمنطقة عسير.
وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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