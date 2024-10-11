شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 4 مناطق موسم الرياض.. توقيع عقود الرعاية مع 24 جهة وشركة محلية وعالمية

أمطار على المجاردة

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة أمس، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظة المخواة وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.هطلت مساء أمس، أمطار غزيرة على محافظة المجاردة بمنطقة عسير.وسالت على إثرها الأودية والشعاب.