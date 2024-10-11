مانشيتي يعلق على خسارة السعودية أمام اليابان في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني عن خسارة منتخب السعودية أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2026.

وتلقى منتخب السعودية خسارة مفاجئة على ملعبه ووسط جماهيره أمس الخميس على ملعب الجوهرة المشعة في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مانشيني في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي:" اليابان فريق صعب ومن افضل الفرق في آسيا، ولم نمتلك الفرص للتسجيل ولكن في المجمل لعبنا مباراة جيدة".

وتابع:"كان يجب علينا خلق المزيد من الفرص، ومنذ بداية المجموعات كنا نعرف ان اليابان المرشح الاكبر للصدارة وان المنافسة ستكون مع المنتخب الاسترالي لبطاقة التأهل".

وواصل:" يجب أن لانعيش في الماضي ومن المهم الآن التأهل بغض النظر عن الظروف التي نعيشها".

واستكمل: "بعد الدقيقة 70 كان هناك هبوط، في الاداء البدني و هذا سبب نقص في التركيز".

واختتم:" "لعبنا بتكتيك مختلف اليوم بسبب المطالب بأن نلعب بـ 4/3/3".

يخوض منتخب السعودية مواجهة جديدة في تصفيات كأس العالم 2026 أمام نظيره البحريني بعد الخارة التي تلقها أمام اليابان على أرضه ووسط جماهيره في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وخسرت السعودية بهدفين دون رد أمام اليابان على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة ليواصل النتائج المخيبة في التصفيات المونديالية.

موعد مباراة السعودية والبحرين..

يستكمل المنتخب السعودي منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات المونديالية عندما يستضيف نظيره منتخب البحرين في الجولة الرابعة الثلاثاء القادم.

تنطلق مباراة المنتخب السعودي والبحرين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وسجل هدف اللقاء الأول اللاعب دايتشي كامادا في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف كوكي أوجاوا الهدف الثاني في الدقيقة 81، ليقتنص الساموراي 3 نقاط هامة من معقل السعودية.

ويتواجد منتخبا السعودية واليابان في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جوارهما منتخبات أستراليا والبحرين وإندونيسيا والصين.

وينفرد منتخب اليابان بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بيتما يحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد 4 نقاط في تصفيات أسيا لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتأهل أصحاب الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.