مندوب إيران في الأمم المتحدة: مستعدون للدفاع عن سيادتنا ضد أي عدوان على أمننا ومصالحنا

أشار مندوب إيران في الأمم المتحدة سعيد إيرواني، في تصريح، إلى "أننا لا نسعى للحرب لكننا مستعدون للدفاع عن سيادتنا ضد أي عدوان على أمننا ومصالحنا"، وذلك مع ترقب هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران بعد هجوم الأخيرة في 1 تشرين الأول الحالي عبر إطلاق 200 صاروخ على أهداف عسكرية إسرائيلية.

وقال: "سنمارس حقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي أمام أي اعتداء".

وأوضح مندوب إيران في الأمم المتحدة، أن "إسرائيل خطر على السلم الدولي وأعمالها العدوانية تقود المنطقة إلى حرب شاملة".