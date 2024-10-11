الغذاء والدواء: الحلبة تُعد مقويًا عامًا ولا ينصح باستخدامها بكميات كبيرة للحوامل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن الحلبة المعروفة علميًا باسم (Trigonella foenum-graecum) لها قيمة غذائية عالية كونها تساعد على فتح الشهية ، كما أنها تُعد مقويًا عامًا لصحة البدن وتسهم في تسهيل عملية الهضم ، إضافةً إلى أنها تساعد في إدرار الحليب لدى النساء بعد الولادة، مشددةً في الوقت ذاته على أن الكمية المسموح بتناولها هي من 5 إلى 10 جرامات في اليوم.

وأوضحت الهيئة أن الحلبة قد تتعارض مع كلٍ من أدوية السكري، وسيولة الدم والكولسترول، محذرةً من استخدامها بكميات كبيرة من قبل النساء الحوامل لعدم ثبوت مأمونية ذلك، كما قد يؤدي استخدام الحلبة إلى حدوث ردة فعل تحسسية لدى المرضى الذين يعانون من الحساسية من البقوليات كالحمص والفول السوداني، مشيرةً إلى أهمية تجنب استخدام الحلبة قبل العمليات الجراحية بأسبوعين على الأقل وذلك لوجود مخاطر من حدوث نزيف.

وعلى الرغم من الفوائد الصحية للحلبة كما ذكرت الهيئة، إلا أن هناك احتمالية لحدوث أعراض جانبية في حال استخدمها بجرعات عالية كالانتفاخات والغازات بالإضافة إلى القيء والإسهال.

وأكدت أن الأعشاب من المواد التي ينبغي استخدامها بحذر كأي مادة أخرى ذات استخدام علاجي، كما تنصح باستشارة الطبيب المختص قبل استخدامها؛ حيث إنها قد تتعارض مع بعض المستحضرات الدوائية أو المنتجات الغذائية.

يذكر أن الهيئة تتيح للمستهلكين إمكانية الوصول المباشر لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة ومنتجات التجميل الممنوع بيعها وذلك عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط:

https://www.sfda.gov.sa/ar/informationlist/66327 .

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