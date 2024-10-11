بالارقام، شركات الانتاج التركيّة تحصد ملايين الدولارات سنويًا…. اليكم القائمة كاملة

تعتبر المسلسلات التّركيّة، من أكثر الإنتاجات الدّراميّة، شهرة وانتشارًا، حتّى أضحت من أقوى المنافسين للأعمال العربيّة، بعد أن جذبت ملايين المشاهدين حول العالم.

في هذا السّياق، ينتظر الجمهور في تركيا والعالم العربيّ، الأعمال التّركيّة من موسم الى آخر بفارغ الصّبر، هذا ما دفع شركات الإنتاج التّركيّة للسّعي إلى تقديم أعمال دراميّة وفيرة في العام نفسه، يتخطّى عددها أحيانًا الثمانين مسلسلًا.

وتعتبر شركة “القمر” التّركيّة للإنتاج الفنّيّ من أهمّ الشّركات وأكثرها نشاطًا، من ناحية إنتاج المسلسلات التي تحقّق نسبة مشاهدة ونجاح كبيرَين وأبرزها مسلسل “القضاء”، الذي أنتجته الشّركة لعدّة مواسم متتالية.

في هذا الإطار، تصدّرت شركة “القمر”، قائمة أكثر المنتجين ربحًا بين موسمي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ في تركيا، من خلال سلسلة من الأعمال يأتي في مقدّمتها مسلسل “القضاء” ، “العائلة” ، “الغدّار” ، “كم من سفن أُحرقت” ، “حياتي الرّائعة” ، “لديّ همّ ” و “ماذا لو احببتك كثيرًا”، مع الإشارة إلى أنّ مسلسل “القضاء”، استمرّ

ستة وتسعين حلقة وكان الأعلى ربحًا، إذ بلغ دخل اثنين وثلاثين حلقة فقط، تسعة عشر مليونًا و مئتي ألف دولار.

أمّا قائمة أكثر المنتجين ربحًا بين موسمَي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ في تركيا، فجاءت على الشّكل التّالي:

منتج مسلسلَي “القضاء والعبقري” Ay Yapım/Kerem Çatay ، حقّق خمسة وأربعين مليونًا ومئتي ألف دولار.

منتج مسلسلي “الطّائر الرّفراف وعمر ” OGM/Onur Güvenatam، حقّق أربعة وثلاثين مليونًا ومئة ألف دولار.

منتج مسلسلَي “المؤسّس عثمان و طيور النّار” Bozdağ Film/ Mehmet Bozdağ حقّق ثلاثين مليونًا و ثلاثمئة ألف دولار.

منتج مسلسلَي ” المتوحّش و الياقوت” NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp حقّق عشرين مليونًا وستمئة ألف دولار.

منتج مسلسلَي “حبّ بلا حدود و السّلّة المتّسخة” Medyapım/Fatih Aksoy حقّق تسعة عشر مليونًا وستمئة ألف دولار.

منتج مسلسلَي “المنظّمة و الخيانة .” Tims&B/Timur Savcı حقّق تسعة عشر مليونًا ومئتَي ألف دولار.

منتج مسلسلَي”إخوتي و حكاية ليلة، ” NGM Yapım/Nazlı Heptürk” حقّق سبعة عشر مليونًا وخمسمئة ألف دولار.

منتج “بهار و حجرة ورقة مقص” Yapım/Asena Bülbüloğlu Mf حقّق أربعة عشر مليونًا وثمانمئة ألف دولار.

منتج “رائحة الصّندوق و المحتال” Medya/Saner Ayar حقّق ثلاثة عشر مليونًا ومئتي ألف دولار.

منتج مسلسلَي “البراعم الحمراء و شراب التوت”، Film/Faruk Turgut Gold حقّق ثلاثة عشر مليونًا.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر أنّ مسلسل “القضاء”، حقّق نجاحًا كبيرًا في مختلف مواسمه، فقد فاز بجوائز عديدة منها جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز Golden Palm Awards أو (جوائز السّعفة الذّهبية) في تركيا.

وجائزة أفضل مسلسل تلفزيونيّ ضمن مهرجان جوائز إيمي العالميّة لعام ٢٠٢٣.

أمّا في حفل توزيع جوائز الفراشة الذّهبيّة نالت بينار دينيز، بطلة المسلسل، جائزة أفضل ممثّلة.

كما نال العمل أيضًا جائزة النّجاح (جائزة خاصّة) في المهرجان نفسه.

مسلسل “القضاء” من بطولة كلّ من الممثّلَين كان اورغانجي اوغلو وبينار دينيز وإخراج علي بلجين ومن إنتاج “اي يابيم” وشركة “القمر”.