4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على جبشيت

أدى العدوان الجوي الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة جبشيت الى استشهاد 4 مواطنين، عندما استهدفتهم الطائرات الحربية المعادية بغارة جوية على مبنى في حي الجبل في البلدة حيث يسكنون، فدمرته بالكامل، وسقطوا شهداء.

كما تسببت الغارة باضرار في عشرات المنازل المجاورة.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.