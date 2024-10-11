الجيش الإسرائيلي: نفذنا عملية بمنطقة الناقورة اللبنانية بجوار قاعدة لليونيفيل

اعلن الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار صباح اليوم الخميس بالقرب من قاعدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في منطقة الناقورة بجنوب لبنان، بعدما أصدر تعليمات لقوات الأمم المتحدة بالبقاء في أماكن محمية.

وذكر الجيش في بيان، أن مقاتلي حزب الله تنفذ عمليات من داخل مناطق مدنية وبالقرب منها في جنوب لبنان، بما في ذلك مناطق قرب مواقع لليونيفيل. واردف "ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات في جنوب لبنان ويظل على اتصال منتظم مع اليونيفيل".

بالمقابل، اعلنت اليونيفيل إن اثنين من قواتها أصيبا في واقعة أطلقت خلالها دبابة إسرائيلية النار على برج مراقبة في المقر الرئيسي لليونيفيل في رأس الناقورة، ما أدى إلى إصابة البرج وسقوط الفردين. وذكر مصدر بالأمم المتحدة أنه لم يقع قتلى أو مصابون في واقعتين أخريين.

وقد حصلت موجة ادانات دولية ضد الاعتداء الاسرائيلي على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.