ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العذراء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج العذراء لشهر أكتوبر 2024

برج العذراء يحمل هذا الشهر عده تحركات للكواكب أولها تراجع المشتري ببرج الجوزاء؛ مما يشير لبطء أو لقلة الفرص المتاحة أو ربما لاضطرارك بمضاعفة الجهود بالبحث عن تغييرات إيجابية بخططك ومشاريعك العملية، فقد تعود لعمل سابق، أو تفاوض أشخاص قدامى كنت تتعامل معهم بالماضي.

وربما بعض الأوضاع العائلية تعاني من إرباكات أو عثرات الشمس وعطارد ببرج الميزان مواقع داعمة لأمورك المالية فتوقع يا عزيزي تحسن باوضاعك وزيادة بالمكتسبات أو ربما وبتاريخ 2 تجد حلاً لقضية مالية أو مصدر جديد للدخل عبر عمل أو عبر مهمة اكتمال قمر ببرج الحمل بتاريخ 17 يشير لإغلاق ملف مالي وانتهاء من تسوية قانونية أو زوجية أو قرار يخص علاقة والتزاماً.

أما عاطفيا فالزهرة متواجدة ببرج العقرب؛ مما يوسع دائرة نشاطاتك وارتباطاتك، وتتيح لك السفر المحتمل، وربما تنال مساعدات خارجية أو علاقات مع أصدقاء ومعارف نافعين لك، أو تلتقي بحبيب عبر سفر أو ضمن محيطك الاجتماعي تتعرف على أوساط جديدة تكثر اللقاءات والمقابلات والتعارف، وقد تكون لعلاقاتك الخارجية أهمية وتأثير بمسيرتك القادمة.

من تاريخ 17 تنتقل الزهرة لبرج القوس؛ مما يغير الأجواء قليلا، وربما تذهب الرومانسية ليحل مكانها الطموح المهني والرغبة بالحفاظ على مواقعك ومكاسبك انشغالاتك الكثيرة قد تسبب بعض البرود بعلاقتك مع الحبيب أو الشريك، وإذا كنت خالياً فاختياراتك بهذه الفترة ترتبط ارتباط وثيق بوضعك المهني والمادي.

تبدأ تشعر بتحولات عميقة بعلاقاتك الشخصية والعاطفية، وربما تتصرف بعقلانية أكبر وتركيز بعيد عن المشاعر السطحية البعض من مواليد العذراء يتخذ قرار بوضع عاطفي، سواء كان باستكمال علاقة أو خطوبة أو انسحاب إذا كانت العلاقة متعبة ومتأرجحة.

بتاريخ 23 تنتقل الشمس لـ برج العقرب؛ مما يشير لانفتاح كبير وتحسن وازدهار ورغبة بالجديد، وربما وضع أهداف جديدة، وتتلقى بهذه الفترة مساعدات قيمة، أو تحقق اعتبارا من هذا الوقت أمنية أو رغبة كانت ببالك.

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