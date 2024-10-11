ريهام حجاج تخوض سباق دراما رمضان 2025 بـ "كنترول"

أخيراً، حسمت الفنانة ريهام حجاج قرار مشاركتها في سباق دراما رمضان المقبل بعد فترة من التردّد لعدم وجود عمل يجذبها للمشاركة في الموسم.

وعلمنا أن ريهام حجاج تعاقدت أخيراً على مسلسل بعنوان "كنترول" لتخوض به دراما رمضان، بعدما وجدت أن شخصيتها في المسلسل تختلف تماماً عن الشخصيات التي قدّمتها في أعمالها السابقة.

مسلسل "كنترول" من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد صالح، وهو مكوّن من 15 حلقة، وتتعاقد الشركة المنتجة في الوقت الحالي مع أبطال العمل الآخرين.

ويُعدّ مسلسل "كنترول" التعاون الخامس على التوالي بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد النجاحات التي حققاها معاً خلال السنوات الماضية في مسلسلات: "جميلة" و"يوتيرن" و"لما كنا صغيرين" و"صدفة"، الذي شاركت به ريهام في موسم رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "صدفة"، التي تعمل مدرّسة في إحدى المدارس، وتجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئاً، فتبدأ السعي لمعرفة أسباب تورّطها في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرّب منها.

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