القاهره - الخليج 365
مهنياً: اسبوع استثنائي ومهم تعيد اليك الارتياح وتطمئن الى سير الامور ما يجعلك اكثر ايجابية ومنفتحا على الاخرين اسبوع يحمل مزيج او خليط من الحظوظ والتزامات مع انتقال عطارد لينضم الى الزهرة في العقرب في موقع مواجه يجب ان تعرف كيف تتعامل مع الظروف زالخيارات التي تطلب منك الكثير من المرونة والاجتهاد اسبوع يحمل نتائج جيدة يجب ان تستفيد منها في الايام الاكثر حظا
عاطفياً: يحمل لك كوكب الزهرة المواجه لبرجك من برج العقرب اجواء بطيئة وغير مشجعة على اثارة المواضيع الحساسة والجديدة تجنب كل الخلافات ولا توجه انتقادا او ملاحظة سلبية او كلام جارح تندم عليه.للعازب حاذر من انعكاس سلبي لمزاجيتك وضاعف جهودك للحفاظ على ماء الوجه على الاقل
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 14 كانون الأول إلى الجمعة 20 كانون الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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