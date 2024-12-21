القاهره - الخليج 365
مهنياً: تتغير المعادلات في هذا الاسبوع مع انتقال عطارد لينضم الى الزهرة في العقرب في بيت العلاقات والشراكات المهنية والعاطفية بالاضافة الى وجود الشمس في البيت الثاني بيت الربح والمكاسب المالية والمعنوية ما يعني اسبوع نشيط يتطلب ضرورة الاهتمام بالامور المهنية والاهتمام بنوعية ادائك وتقديم النتائج وجهز جدول اعمالك ولا تضيع الوقت حتى تتغلب على الانعكاسات بشكل عام انت تستطيع ان تتخطى كل الامور الصعبة
عاطفياً: يكون الوضع العاطفي شيقا يعطيك حظا وسحرا كبيرا في هذا الاسبوع الرومانسي الداعم للروابط يحمل معه الفرص والأجواء الممتازة عائليا وشخصيا تحصل فيه على ما تريد من ارتياح وتقدم ومصالحة للعازب اسبوع جيد ومثمر ولا بد من التحرك باتجاه المزيد من التواصل والاهتمام
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 14 كانون الأول إلى الجمعة 20 كانون الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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