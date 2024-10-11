أنغام وتامر عاشور يختتمان حفلات أكتوبر في القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يضاء ليل القاهرة في ليالي الشتاء المميزة مع أيام شهر أكتوبر، مع الفنانة أنغام والفنان تامؤ عاشور الذين يشاركون بحفلاتهم مع جمهوهما على مسارح القاهرة .

موعد حفل أنغام في القاهرة أكتوبر 2024

تغني أنغام أغاني ألبوم تيجي نسيب على مدار يومي الجمعة والسبت 11 و 12 أكتوبر الجاري على مسرح المتحف المصري الكبير، وقد أقيمت الليلة الثانية نظرا للإقبال الجماهيري الضخم على الأول لاستيعاب أكبر عدد من جمهورها.

تعيش أنغام حالة من النجاح والنشاط الغنائي بعد طرح ألبوم تيجي نسيب التي بدأت بجولاته في دول الخليج ومنها “الإمارات، البحرين، السعودية” بجانب حفلها المنتظر في الكويت وقطر، ويعد حفل القاهرة هو الاحتفال الاول مع جمهورها في مصر بعد طرح الألبوم .

جاء ألبوم تيجي نسيب بـ12 أغنية، وحقق 10 ملايين مشاهدة في أسبوعه الأول، وابتعدت فيه أنغام عن الطرح التدريجي السائد في ألبومات الفترة الحالية.

وجاءت قائمة الأغاني كالآتي:

“هو أنت مين، وبقالك قلب، بنعمل حاجات، اسكت، خليك معاها، مكانش وقته، تيجي نسيب، القلوب أسرار، إيه الأخبار، كان بريء، هقولك إيه”

موعد حفل تامر عاشور أكتوبر 2024

أما تامر عاشور فيلتقي جمهوره للمرة الاولى في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32 يوم الجمعة 18 أكتوبر

وليلة أخرى في مدينة الرحاب في 25 من أكتوبر داخل أحد المتنزهات الشهيرة هناك.

كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال “وداع وداع” التي اجتازت حاجز المليوني ونصف مشاهدة عبر يوتيوب.

أغنية وداع وداع من كلمات محمد جشم باشا، ألحان مصطفى إبراهيم، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها " جاي بعد ما شوفت غيرك

قال بتندم عاللي فات

جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيرة

مش هنحيي في اللي مات

وداع وداع مش فاضيلك

أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

أصله مش خدام جنابك

سلام سلام واستابينا

أغنية هيجيلي موجوع

بجانب “هيجيلي موجع” التي حققت روواجًا جماهيريًا كبيرًا ووصلت لأكثر من 136 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر الخضري، هيجيلي موجوع دموعه في عينه.. تعبان هديله أسبوع هييجي بعديها ندمان هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على ايه هيجيلي والخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش معقول لما يجي بعد أذاه ما وجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام مقولهوش هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش".

إضافةً إلى أغنية عديت، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما.

كلماتها “عديت... جنبى اتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى يا غزال ع الأرض”.