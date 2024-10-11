محمد منير.. حكايات السر والعلن في حياة " الكينج"

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل الكينج محمد منير بعيد ميلاده اليوم، الخميس، فهو عرف بأدائه التلقائي والخارج عن آداب الأداء المعروفة للمصريين، فلم يشاهد في بدلة أو ثابتا أمام الميكروفون، ولهجته الهجين بين القاهرية والأسوانية.

بالإضافة إلى أن ارتباطه بأشعار الصف الأول من شعراء العامية المصرية وقواميسهم المغايرة الخالية من النبرة الرومانتيكية، التي سادت منذ أواخر القرن التاسع عشر وموسيقاه المنفصلة عن الطرب الكلاسيكي، جعل الكثيرين ينكرونه ولكنه في المقابل أعجب الشباب بل وجمهور المهرجانات.

أطلق عليه محبوه في مصر "الملك" تيمنا بأسم ألبومه السياسي الشهير.

وقد استطاع الكينج، أن يحطم في التسعينيات صورته كمغن للمثقفين، وصار من المألوف أن تسمعه في الشارع.

وتستعرض بوابة الخليج 365، خلال السطور الآتية أهم المحطات في حياة الفنان الكبير محمد منير : -

كانت بدايته الحقيقية بإنضمام الموسيقيّ هاني شنودة الذي أضاف للمجموعة كثيرًا، بألحانه وتوزيعاته غربية الطابع، بل إنه جلب أعضاء فرقته الحديثة وقتها فرقة المصريين ليرددوا ويعزفوا أغاني الألبوم الأول الذي لم يصادفه النجاح.

وتلا ذلك ألبوم من إنتاج نفس الشركة التي اقتنعت بتلك المجموعة، والتي أتى شنودة إليها بيحيى خليل وفرقته، فنجح الألبوم وتبعته نجاحات متتالية في ألبومات نتاج لتعاون كامل مع فرقة معه وملحنين وكتاب شباب وكبار.



وتنوعت التجارب وأثراها اتجاه منير للدراما، وإشراك فرق غربية أيضا، والغناء بلهجات شامية وسودانية وجزائرية في خضم ما عرف بموسيقى الجيل وخلطها بين القوالب.

بالرغم من الدراسة السينمائية للكينج محمد منير، إلا إن عشقه للغناء وميوله الموسيقية كانا قد حسما قراره في تحديد اتجاهه، وقد شجع على موهبة الغناء أخيه الأكبر فاروق الذي كان يتمتع أيضًا بعذوبة صوته ووجد في أخيه الأصغر الحلم الذي طالما حلم به.

لذلك كان فاروق منذ البداية هو الأب الروحي له وهو الذي تولى توجيهه ورسم طريقه منذ البداية.



كان فاروق يرتبط بصداقة مع اثنين نسجوا بدايات محمد منير الفنية وهم الشاعر عبد الرحيم منصور والملحن الكبير أحمد منيب.

فبعد اجتماع الثلاثي، انضم إليهم الموسيقار هاني شنودة، الذي أضاف لفريق العمل بألحانه وتوزيعاته الغريبة الطابع.

وكان أول ألبوم "علموني عنيكي" الذي خرج للنور عام 1977، ثم قدم عام 1981 ألبوم "شبابيك" الذي حقق مبيعات هائلة.

وفي هذا الوقت انضم إلى فريق العمل الموسيقار يحيى خليل بفرقته، التي تولت توزيع الألبوم بالكامل ليكون محمد منير هو أول مطرب عربي يقدم موسيقى الجاز، وقد صنف ألبوم "شبابيك" بعد ذلك بسنوات من ضمن أفضل الألبومات الموسيقية العربية والأفريقية في القرن العشرين.

كان محمد منير، على موعد مع كاميرا المخرج يوسف شاهين حيث شارك في 1986 في فيلم "اليوم السادس" مع الراحلة داليدا، وشارك أيضاً في نفس العام في فيلم "الطوق والأسورة" مع شريهان للمخرج خيري بشارة.

وكان فيلم "المصير" هو التعاون الثالث بين منير وشاهين، وانتج الفيلم عام 1997، وشارك الفيلم في العديد من المحافل والمهرجانات الدولية، وتم تكريم يوسف شاهين بجائزة خاصة في الذكرى الـ 50 لمهرجان كان السينمائي.

وقدم منير أغاني الفيلم في ألبوم حمل أسم الفيلم ومن أهم أغنياته "علي صوتك".

جوائز محمد منير

حصل على جائزه السلام من قناه CNN عن ألبوم الأرض السلام.

حصل على الجائزة الماسية من "باما أووردز".

فاز بجائزة أفضل مطرب في مسابقة MEMA يوليو 2008.

تم تكريمه من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي في افتتاح دورته الـ 30.

فاز بالجائزة البلاتينية لأحسن مطرب مصري وعربي عن أغنية "ياسمينا"، التي شاركه الغناء فيها المطرب العالمى عادل الطويل، مع فريق "إيش أوند إيش"، أشهر الفرق الغنائية العالمية حاليًا.