شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يخوض منافسات بطولة العالم للرواد بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض اليوم الجمعة، كرم جابر لاعب منتخب المصارعة ، منافساته في بطولة العالم للرواد ، والتى تقام بكرواتيا فى الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وغادر كرم جابر الى كرواتيا الثلاثاء الماضى، استعداد للمشاركة في البطولة، والتي يبدأ اليوم منافساته بها.

يذكر أن كرم جابر حصل على الدورة التدريبية من الأكاديمية الأولمبية، وقام الدكتور أشرف حافظ، مدرب كرم جابر السابق، بإلقاء المحاضرات خلال الدورة.

وحرص كرم جابر على الحصول على الدورة؛ لتكون أولى خطواته فى مجال التدريب، بعد مسيرة حافلة بالميداليات فى حلبات المصارعة العالمية.