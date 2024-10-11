وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والجبيل، والرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير العمليات الهندسية (الظهران).

– أخصائي عمليات تقنية المعلومات (الجبيل).

– مستشار أنظمة الطيران (الرياض).

– مدير التدقيق الداخلي (الرياض).

– أخصائي نظم إدارة السلامة (الرياض).

– مدير عمليات سلسلة التوريد (الرياض).

– مسؤول حلول الصيانة المتكاملة (الطائف).

– مدير الجودة والحوكمة (الرياض).

– مدرب فني ميكانيكي (الظهران).

– أخصائي النشر الفني (الرياض).

– أخصائي ضمان الجودة (الطائف).

– فني معايرة وإصلاح معدات (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 24 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)