وظائف شاغرة في شركة معادن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من طريف، ورأس الخير، وعدد من المناجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف ميكانيكي.

– فني أول صيانة/ المستودعات.

– فني تخطيط.

– مشغل رئيسي معدات/ عمليات الإنتاج.

– مشرف الصحة والسلامة.

– فني رئيسي/ الأجهزة.

– منسق المخزون.

– مدير قسم التعدين.

– أخصائي الصحة والسلامة.

– مشرف تحليل الأنظمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)