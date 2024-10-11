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وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– تنفيذي خدمات الإدارة.

– مدير مراقبة المستندات والمراسلات.

– مسؤول تخطيط الموارد.

– مدير أول تطبيقات الأعمال.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– مدير أول البنية التحتية لتقنية المعلومات والعمليات.

– مدير إدارة التغيير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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