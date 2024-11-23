وظائف خالية بشركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني للجنسين

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الأهلي ممكن من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة برواتب مجزية، للعمل فورًا بفروع الشركة في مختلف المحافظات، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني

مطلوب خدمة عملاء، داخل الفرع.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين مؤهلات عليا، من الجنسين، وان لا يزيد السن عن 28 سنة، ولا يشترط خبرة، وان يكون جيد في التواصل، وتوفر الشركة للعاملين رواتب مجزية وعمولات، ويوم اجازة في الأسبوع والعمل 8 ساعات يوميًا، كما توفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية.

وظائف أخرى: –

أماكن العمل:

الفيوم “يوسف الصديق”.

الإسكندرية “العامرية”.

الإسماعيلية “التل الكبير”.

قنا “أبو تشت”.

للتقديم على وظائف الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المطلوبة بشركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني، يرجى التسجيل من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي “وظائف شركة الأهلي ممكن“.